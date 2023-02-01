Тюменская область присоединилась к акции "Поздравь защитника"

| Фото: скриншот видео РДДМ "Движение первых" | Фото: скриншот видео РДДМ "Движение первых"

Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции "Поздравь защитника", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Организуют ее Российское движение детей и молодежи "Движение первых" совместно со штабом #МыВместе.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин, мероприятие продлится вплоть до 23 февраля. Присоединиться к нему могут все желающие не только в Тюмени, но и во всех муниципалитетах региона.

"Любой желающий житель Тюменской области может поздравить российских военнослужащих. Для этого нужно принести письма, открытки или подарки в ближайшее региональное отделение "Движения Первых" или штаб акции #МыВместе. По завершению акции все посылки будут переданы в Министерство обороны Российской Федерации, откуда их доставят в воинские части", - отмечают организаторы.

В Тюмени пункты приема посылок и подарков для военнослужащих работают по адресам: ул. Перекопская, 34, пр. Солнечный, 10 к. 1, ул. Амурская, 150, пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Челюскинцев, 14а. Уточнить адреса пунктов, открытых в муниципальных образованиях региона, можно по ссылке.

Поздравления также можно оставлять и в социальных сетях с хештегами: #ПоздравьЗащитника #МыВместеДети #РДДМ #ДвижениеПервых.

Видео предоставлено пресс-службой РДДМ "Движение первых" в Тюменской области.

Любовь Голышева