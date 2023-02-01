Тюменскую молодежь приглашают на образовательный форум "Энергия 2050"

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Образовательный форум "Энергия 2050" для тюменской молодежи пройдет в Тюменском государственном университете с 12 по 16 апреля. Прием заявок продлится по 28 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В формате лекций, дискуссий, мастер-классов и бизнес-симуляций участники познакомятся с представителями крупных нефтяных и газовых компаний, смогут предложить свое решение поставленной производственной задачи, а также получат дополнительные знания и компетенции.

Отметим, в рамках олимпиады "Я – профессионал" для участников проходит серия профильных и междисциплинарных образовательных форумов. Это практико-ориентированные мероприятия, которые на несколько дней объединяют мотивированных студентов из разных регионов страны. Тюменский госуниверситет выступает организатором олимпиадных направлений "Нефтегазовое дело" и "Углеродное регулирование" и в пятый раз проведет образовательный форум "Энергия 2050".