В пяти учреждениях здравоохранения Тюменской области сделают капитальный ремонт

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пять учреждений здравоохранения капитально отремонтируют в Тюменской области в 2023 году. В планах — приобретение современного оборудования, в том числе томографов и аппаратов МРТ, а также 25 автомобилей санитарного транспорта, сообщает информационный центр правительства региона.

Реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году и итоги работы за 2022 обсудили на совещании под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Прошу губернаторов взять под личный контроль ход выполнения мероприятий нацпроекта, включая строительство объектов", - добавила Татьяна Голикова.

В 2022 году в Тюменской области в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" отремонтировано семь объектов, приобретено 158 единиц медоборудования.