Мультфильм о провалившихся в полынью детях снимут школьники из Ишима

| Фото: предоставлено Ольгой Карташковой | Фото: предоставлено Ольгой Карташковой

Ишимские пятиклассники школы № 12 начнут съемки мультипликационного ролика о том, почему нельзя кататься на коньках в не предназначенных для этого местах, в частности, на озере Чертовом в городе. У ребят уже готовы сюжет, герои, сценарий и декорации. 18 февраля стартует первый съемочный день.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор и администратор грантового проекта, который стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив в 2022 году Ольга Карташкова.

Всего в школьной студии Scoolfilm осваивают искусство мультипликации 70 учеников под руководством шести педагогов. Учителя прошли специальные онлайн-курсы по организации съемочного процесса. Для них это тоже первый опыт создания мультфильмов.

По словам Ольги Карташковой, сначала детей было тяжело заманить на новые внеурочные занятия. Дело сдвинулось, когда восьмиклассники пригласили на экскурсию пятиклассников. Рассказали их, увлекли – и ребята заинтересовались, сработало сарафанное радио, всем стало любопытно.

| Фото: предоставлено Ольгой Карташковой | Фото: предоставлено Ольгой Карташковой

Занятия студии проходят каждую субботу с 9 до 11 часов. Они интегрированные – у каждой возрастной группы свое задание.

Ученики четвертых классов работают над мультфильмом об опасности сосулек и гололеда и основам самосохранительного поведения.

Шести- и семиклассники продолжают работу над роликами по пожарной и дорожной безопасности. Есть и первые наработки – в преддверии новогодних праздников ребята представили мультик о том, как провести праздник безопасно. Они показали его ученикам начальных классов и разместили в интернете.

Творческая бригада старшеклассников решила двигаться по другому пути - восьмиклассники начали съемку литературно-краеведческого мультфильма по сказке Ирины Чупиной "Как от Бабы-яги убежала избушка". А участники студии из девятых классов продолжают работу по созданию персонажей и фонов к мультфильму по сказке Владимира Белых "Как попугаи ходили Африку искать".

| Фото: предоставлено Ольгой Карташковой | Фото: предоставлено Ольгой Карташковой

"Дети творческие, любознательные. Обсуждения бывают яростные, но всегда договариваются. Всем нашим коллективам изучили полный алгоритм создания мультфильмов. После окончания проекта школьная студия продолжит свою работу дальше в прежнем режиме и также на безвозмездной основе. Оборудование и знания для этого есть", - резюмировала Ольга Карташкова.

Видео предоставлено Ольгой Карташковой.

Инна Кондрашкина