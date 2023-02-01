На программы об оружии Красной армии и онлайн-концерт военных песен приглашают жителей Тюменской области

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

Виртуальная экскурсия по выставке, программы об оружии Красной армии, концерт военных песен в исполнении духового оркестра и показ документального кино ждут жителей Тюменской области на сайте Музея Победы в День защитника Отечества, 23 февраля.

На онлайн-экскурсии можно будет узнать о праздновании 23 февраля в годы Великой Отечественной войны. Интернет-пользователи увидят десятки подлинных раритетов из фондов Музея Победы: исторические документы, приказы о награждении, почетные грамоты и телеграммы, страницы газет, фотографии и праздничные открытки времен войны. Также ведущий покажет подарки, которые посылали к этой праздничной дате бойцам на фронт.

Как рассказали в Музее Победы, для любителей техники подготовили передачи "Интересно об оружии" и "Оружие и его создатели". Специалисты-историки музея покажут самый массовый пистолет-пулемет войны ППШ-41, легендарную трехлинейку, ручную гранату Ф-1. Также гости увидят лучшую пушку Великой Отечественной ЗиС-3 и узнают исторические факты об орудии. Пользователям расскажут об известных образцах оружия, которое помогало защищать страну и освобождать оккупированные территории, а также представят архивные кадры военных лет.

Онлайн-зрителей приглашают на просмотр авторского документального фильма "Стальная дивизия. Октябрь сорок первого..." об одном из малоизвестных эпизодов битвы под Москвой. Картина рассказывает о том, как на можайском направлении против превосходящих сил противника упорно сражалась 32-я Саратовская Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Виктора Полосухина.

В честь праздника будет дан концерт духового оркестра студентов института "Академия имени Маймонида". Музыканты исполнят известные военные и патриотическое композиции, среди них – "Катюша", "Синий платочек", "Дорогие мои москвичи" и другие.

Возрастное ограничение: 6+.