Мастерица из Ялуторовского района создает японские украшения для волос

| Фото: Татьяны Рубцовой во ВКонтакте | Фото: Татьяны Рубцовой во ВКонтакте

Необычные японские традиционные женские украшения для волос – канзаши - делает мастерица из села Беркут Ялуторовского района Татьяна Рубцова. На создание простого украшения уходит час, если изделие сложное, то часа три и более.

"Декоративно-прикладным творчеством занимаюсь давно, руковожу детской студией ДПТ "Креатив" при Центре культуры и досуга Ялуторовского района. Но изготовлением канзаши занялась три года назад. У меня две дочери, хотелось, чтобы у них были разные, красивые, интересные бантики. Решила попробовать их делать сама. Нашла мастер-классы в интернете и научилась. Потом знакомые стали просить сделать такие же бантики на заказ", - добавила она.

Для изготовления таких заколок нужно немного: атласные ленты, горячий клей, резинки, разная фурнитура. По словам Татьяны, самые сложные – сборные бантики из лепестков.

"Сначала нужно сделать более 30 лепестков одинакового размера, затем их аккуратно по рядам склеить, чтобы получилось красиво. Дочери тоже пробовали делать бантики, самые простые у них получались", - отметила она.

В последнее время наибольшим спросом пользуются метрики, вышитые бисером. На создание одной метрики формата А3 с полной зашивкой у мастерицы уходит больше месяца, небольшую метрику она может вышить за вечер.

"Сложные картины из бисера берут редко, потому что они дорогие и времени на их создание уходит много. Это тяжелый и кропотливый труд, метрики же более доступные", - пояснила Татьяна Рубцова.

Ирина Шемякина