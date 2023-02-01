Тюменские специалисты провели работы по улучшению водоснабжения в Краснодоне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 метров аварийного водовода питающего северо-западную часть Краснодона заменили тюменские специалисты, сообщает Луганьмедиа.

Работы по благоустройству Краснодонского района будут продолжены, в том числе, при активном участии регионов-шефов.

Напомним, в 2022 году Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР.

Сейчас специалисты краснодонского департамента "Лугансквода" работают над заменой изношенного участка водовода протяженностью 500 метров. Они производят спайку полиэтиленовых труб водовода диаметром 250 миллиметров, ведущего на Климовский распределительный узел. Оттуда вода направляется к потребителям Краснодона. Ввод в эксплуатацию нового участка запланирован на конец февраля – начало марта.