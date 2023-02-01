Броши из фоамирана делает мастерица из Ялуторовска

| Фото: https://vk.com/rai_bantikov | Фото: https://vk.com/rai_bantikov

Цветы, броши из фоамирана, украшения для волос из атласных лент делает мастерица из Ялуторовска Анастасия Прудаева. Ее изделия можно приобрести на ярмарках, фестивалях и в группе во ВКонтакте.

"Данной техникой увлекаюсь уже восемь лет. С детства занималась различными видами декоративно-прикладного творчества. Когда родилась дочь, захотелось каких-то необычных заколок и бантиков для нее. Начала изучать эту тему, искать в Интернете информацию. Сначала делала только для себя, но сейчас уже не могу остановиться и делаю изделия для продажи", - добавила она.

На создание украшений у мастерицы уходит немного времени, главное - сделать заготовки. Эскизы она придумывает сама, что-то спрашивает у дочери.

"У нас с ней вкусы совпадают. Часто прошу ее подсказать, как закончить изделие, она с радостью помогает", - отметила Анастасия Прудаева.

Ежемесячно она приобретает более 10 метров атласных лент. Самые ходовые материалы розовых оттенков.

"Если нравится заниматься творчеством, то не стоит бросать это. Я постоянно пробую что-то новое, глаза горят, когда видят какую-то красоту. Что-то пытаюсь повторить. Очень нравятся изделия из бисера, особенно броши. Хочу и в этом направлении попробовать себя", - пояснила она.

Ирина Шемякина