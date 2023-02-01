Дом для кошек ответственных хозяев строят на территории реабилитационного зооцентра в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство дома для кошек, у которых есть хозяева, но они не имеют возможности за ними ухаживать, ведется на территории реабилитационного центра "У Лукоморья" в Тюмени. В утепленной избушке смогут разместить 15 животных.

Возвести такое строение в зоопитомнике решили после многочисленных звонков, поступавших от людей, которые просили принять их кошек.

"Это дом для кошек, у которых есть хозяева, но по каким-то причинам они больше не могут держать их у себя. Речь идет о животных, у которых именно ответственные владельцы. Например, в семье рождается ребенок, выясняется, что у него аллергия. Часто бывает и такое, что люди забирают из деревень своих пожилых родителей, которые держат много кошек и их некуда деть. Тюменцы также приносят к нам животных, которых не удалось приучить к лотку", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач реабилитационного центра "У Лукоморья" Татьяна Усламина.

Уже занято пять мест. Три кошки сейчас находятся в зоопитомнике на карантине. Еще два места забронированы. Все животные, которых хотят пристроить, должны быть вакцинированы и стерилизованы.

Домик для кошек будет типовым: похожие есть для всех животных, содержащихся в реабилитационном центре. Сотрудники зоопитомника всегда контролируют процесс, чтобы рабочие выполняли все тщательно. Необходимые материалы закупали сами, брали только качественные.

Тюменцы, которые хотят пристроить животных, должны внести единоразовый денежный взнос в строительство домика. Он составляет 20 тыс. рублей, можно в рассрочку. "Общая стоимость превышает триста тысяч рублей. Сотрудники "У Лукоморья" строят на свои деньги, сторонние люди не спонсируют. Больше никаких сумм у владельцев животных просить не будем, дальнейшее содержание, уход, кормление ложится на нас", — отметила Татьяна Усламина.

Неподалеку от домика оборудуют вольер, внутри которого в распоряжении четвероногих будут дерево и полочки. Со всех сторон будет заборная сетка. Дом для кошек будет открыт весной. Когда оттает снег, рабочие смогут сделать вольер, забетонировать столбы, закрепить заборную сетку. Хозяева смогут навещать своих животных в любое время.

Если случится такое, что кому-то из посетителей очень понравится та или иная кошка, и он захочет забрать ее себе, то представители зоопитомника побеседуют с владельцем животного. В реабилитационном центре уверены, что люди напротив будут только рады, если кто-то заберет их питомца, за которыми они не могут ухаживать самостоятельно, домой.

Уже были примеры, когда люди приносили сюда животных, понимая, что не могут справиться с ними сами. Так, здесь появился сервал. Его владельцы полностью оплатили для него дом.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин