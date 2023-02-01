2,2 тыс. тюменцев получили новое жилье по программе переселения в 2022 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

2 тыс. 250 жителей Тюмени улучшили жилищные условия в 2022 году по программе переселения людей из непригодного жилья. Они переехали из 1 тыс. 20 квартир, сообщает городская администрация.

Программа по отселению из аварийного, непригодного для проживания жилфонда, признанного таковым с 1 января 2012 до 1 января 2017 года, реализуется в областном центре с 2019 года. За это время место жительства сменили 8 тыс. 300 человек из более 3 тыс. 300 квартир. Ликвидировано 349 непригодных для проживания многоквартирных домов.

В 2023 году работа по переселению людей из аварийного жилищного фонда Тюмени продолжается. Мероприятия реализуются по муниципальным и региональным программам, а также в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".