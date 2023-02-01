Исследование показало, что тюменские студенты умеют применять разные стили общения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 40 % студентов в Тюменской области, поучаствовавших в диагностике надпрофессиональных компетенций, стремятся понять потребности собеседника и превзойти его ожидания. Они фокусируются на содержательном общении, интересуются людьми и реализуют задачи, опираясь на свой опыт.

Данными исследования, которое прошли более 8 тыс. студентов региона, поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель центра оценки и развития компетенций управления молодежной политики ТюмГУ Артем Берёзкин.

По его словам, 63 % в отдельных ситуациях не очень эффективно используют свои речевые и коммуникативные возможности. Однако в целом умеют применять различные стили общения, в зависимости от собеседника.

"При этом мы видим, что у современного студента есть определенные проблемы в работе с информацией числового и вербального типа. На самом деле это опасная история, в эпоху фейк-ньюс нужно действительно уметь фильтровать информацию. Этот момент играет достаточно важную роль в нашей жизни", - подчеркнул он.

Более 76 % опрошенных, согласно исследованию, воспринимают необходимость осваивать что-то новое как трудный или скучный процесс. Для них в большинстве случаев возможность развиваться и карьерно расти воспринимается только как неотъемлемая часть работы. Почти половина тюменских студентов нередко оказываются в ситуациях, когда трудно воспринимать письменную речь из-за обилия специфических незнакомых слов и словосочетаний.

Каждый пятый учащийся в ссузах и вузах Тюменской области хочет, чтобы ему ставили конкретные задачи и чувствует себя комфортнее, когда есть установленные правила. Артем Берёзкин отметил, что это не хорошо и не плохо, а абсолютно нормальная ситуация.

"Сейчас мы только сделали анализ того, как в среднем видим современного студента. Результаты эти довольно интересные, но хочется охватить диагностикой еще больше человек, что и планируем сделать в этом году. Также в 2023 году мы начнем применять результаты диагностики на практике, чтобы они не пылились в почтовой корзине или в архивах личного профиля на платформе "Россия — страна возможностей". Для этого разрабатываем решения на разных уровнях", - сказал руководитель центра оценки и развития компетенций управления молодежной политики.

В первую очередь, планируется внедрить паспорта надпрофессиональных компетенций для студентов ТюмГУ. В планах реализовать этот момент до начала апреля. До июня Артем Берёзкин собирается сформировать подход к учету результатов и вовлечению к прохождению диагностики на практике и при трудоустройстве, а до начала нового учебного года сделать этот этап для учащихся обязательным.

Виктория Макарова