К ремонту изношенных тепловых сетей в Тобольске приступят в середине мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ремонт изношенных тепловых сетей продолжится в Тобольске в 2023 году. В планах компании "СУЭНКО" отремонтировать в рамках субсидии объекты протяженностью 0,75 км (в двухтрубном исчислении) в 7-м и 9-м микрорайонах. Плановые ремонтные работы начнутся после завершения отопительного периода – ориентировочно после 15 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе АО "СУЭНКО".

Масштабная ремонтная кампания, рассчитанная на пять лет, стартовала в Тобольске в 2021 году. Планомерно СУЭНКО приводит в порядок наиболее изношенные тепловые сети. Работы ведут в рамках соглашения между компанией и администрацией города о предоставлении из городского бюджета субсидии на финансовое обеспечение и возмещение затрат на капремонт тепловых сетей. Также действуют программы капитального и текущего ремонтов.

Началу капремонтов предшествуют масштабные подготовительные мероприятия. Это корректировка проектной документации, определение стоимости работ, получение заключения госэкспертизы, определение подрядной организации, подписание договора и закупка необходимых материалов. Также необходимо заключение государственной историко-культурной экспертизы, если объекты находятся в исторической части города.

"В программы ежегодных ремонтов, как и в программу "недоремонтов" прошлых лет, в первую очередь включаются сети с наибольшей степенью износа. Этот показатель определяется по году ввода в эксплуатацию и повреждаемости на данных теплосетях. Нормативный срок эксплуатации стальных тепловых сетей составляет 25-30 лет. Повреждаемость сетей зависит от того, в каких условиях находится трубопровод. При повышенной влажности грунтов межремонтный период составляет пять-восемь лет, в сухих грунтах повреждения фиксируются реже и межремонтный период составляет 16 лет", — сообщает пресс-служба АО "СУЭНКО".

В программы ремонтов, как правило, включаются сети с износом более 60%. На территории Тобольска имеются тепловые сети 1977 года постройки, часть построена в период 80-х, 90-х годов. Они выработали свой ресурс и требуют замены.

За первый год действия соглашения в 2021 году специалисты отремонтировали участки теплосетей протяженностью 1,54 км по улицам Революционной, Октябрьской, Ремезова, в микрорайонах 1, 3, 4, 7а. В 2022 году капремонт коснулся семи участков протяженностью 1,48 км в районе ул. Ремезова, в микрорайонах 1, 4, 7, 7а, подгорной части Тобольска.

Также за счет средств тарифов и аренды муниципального теплосетевого имущества в городе ежегодно ведется капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения, которые находятся в эксплуатации. Так, в 2021 году отремонтировали 1,68 км теплосетей, в 2022 году – еще 1 км. В 2023 году специалисты "СУЭНКО" планируют зайти на объекты по ул. Большой Сибирской, в районе пересечения улиц Мира и Декабристов, а также привести в надлежащее состояние 0,64 км теплосетей в районе школы №13.

В 2023 году продолжаются начатые ранее работы по реконструкции тепломагистрали от Тобольской ТЭЦ до городской котельной №1 протяженностью 1,2 км. Средний износ этого участка оценивают в 84,7%. В 2023 году планируется выполнить реконструкцию участков общей протяженностью 1 км (в двухтрубном исчислении). Работы продолжатся и в 2024 году.

Инна Пахомова