  • 16 февраля 202316.02.2023четверг
  • USD74,2077
    EUR79,5654
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жилищные сертификаты 30 молодым семьям вручили в Ишиме

Экономика, 14:49 16 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сертификаты на жилье 30 молодым семьям вручили в Ишиме. Всего в текущем году их обладателями станут 79 новых супружеских пар, сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Поздравил семьи с радостным событием, пожелал, чтобы приобретали жильё на территории любимого города", - рассказал глава города.

Также он отметил, что по итогам 2022 года улучшить свои жилищные условия благодаря данной мере господдержки удалось 83 молодым семьям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилищные сертификаты , Ишим , молодые семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 16.02.2023Жилищные сертификаты 30 молодым семьям вручили в Ишиме
14:38 16.02.2023В Тюмени ремонт развязки в районе Плеханова пройдет в четыре этапа
14:05 16.02.2023Предпринимателям Тюменской области рассказывают о преимуществах социального предприятия
13:09 16.02.2023В Тюменской области проверено более 45 % семян яровых культур к севу 2023 года