Жилищные сертификаты 30 молодым семьям вручили в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сертификаты на жилье 30 молодым семьям вручили в Ишиме. Всего в текущем году их обладателями станут 79 новых супружеских пар, сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Поздравил семьи с радостным событием, пожелал, чтобы приобретали жильё на территории любимого города", - рассказал глава города.

Также он отметил, что по итогам 2022 года улучшить свои жилищные условия благодаря данной мере господдержки удалось 83 молодым семьям.