Около 400 спортсменов выступят в соревнованиях по грэпплингу в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 400 спортсменов поборются за звание сильнейшего на чемпионате и первенстве в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги в Тюмени 18 и 19 февраля. В соревнованиях примут участие люди разных возрастов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Победителей наградят кубками, медалями и дипломами. Чемпионат и первенство пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253 стр. 4). Начало соревнований запланировано на 10 часов, награждения пройдут в 18 часов.