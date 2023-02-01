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До окончания лыжного сезона забеги #ТобольскБежит проводят на проспекте Дзираева

Общество, 17:46 16 февраля 2023

скриншот видео #ТобольскБежит | Фото: скриншот видео #ТобольскБежит

Очередной забег #ТобольскБежит состоится 18 февраля. До окончания лыжного сезона местом проведения стартов является проспект Дзираева.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "#ТобольскБежит" Виктория-Анастасия Сметанина, каждую субботу забеги собирают не менее 30 человек.

После окончания лыжного сезона старты продолжатся на территории стадиона "Тобол".

Напомним, беговой проект #ТобольскБежит стартовал в ноябре 2022 года. С того времени забеги проводят каждую субботу на постоянной основе. Не обошлось и без подарков для любителей бега. Так, 31 декабря всем участникам вручали магниты и брелоки с логотипом проекта. Вручение презентов за посещение 12 и 16 забегов состоится на последнем старте первого сезона, который стартует 4 марта в 9 часов на проспекте Дзираева.

Встречи бесплатны. Регистрация не требуется.

Инна Пахомова

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# забеги , спорт , Тобольск

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