До окончания лыжного сезона забеги #ТобольскБежит проводят на проспекте Дзираева

| Фото: скриншот видео #ТобольскБежит | Фото: скриншот видео #ТобольскБежит

Очередной забег #ТобольскБежит состоится 18 февраля. До окончания лыжного сезона местом проведения стартов является проспект Дзираева.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "#ТобольскБежит" Виктория-Анастасия Сметанина, каждую субботу забеги собирают не менее 30 человек.

После окончания лыжного сезона старты продолжатся на территории стадиона "Тобол".

Напомним, беговой проект #ТобольскБежит стартовал в ноябре 2022 года. С того времени забеги проводят каждую субботу на постоянной основе. Не обошлось и без подарков для любителей бега. Так, 31 декабря всем участникам вручали магниты и брелоки с логотипом проекта. Вручение презентов за посещение 12 и 16 забегов состоится на последнем старте первого сезона, который стартует 4 марта в 9 часов на проспекте Дзираева.

Встречи бесплатны. Регистрация не требуется.

Инна Пахомова