Предпринимателям Тюменской области рассказывают о преимуществах социального предприятия

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как можно получить статус социального предприятия, какие есть преимущества у данной формы бизнеса – об этом и не только будут рассказывать предпринимателям Тюменской области на семинарах "Шаг за шагом" в течение 2023 года. Первый прошел в мультицентре "Контора пароходства" 16 февраля.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Центра инноваций социальной сферы Тюменской области Кристина Фролова, семинары полезны как действующим социальным предпринимателям, НКО, так и тем, кто интересуется данным видом деятельности.

"Получить статус социального предприятия может предприниматель, подходящий по четырем категориям, либо юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью. Первая категория – люди, которые трудоустраивают социально уязвимых людей. Вторая – приобретают товары у такого рода предприятий для реализации. Третья – производят, оказывают услуги для социально уязвимых людей. Четвертая категория социального предприятия – бизнес, решающий социальные проблемы. Чаще всего это частные детсады, школы, творческие мастерские", - говорит Кристина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Участников семинаров "Шаг за шагом" будут знакомить с понятиями: социальная франшиза, личный бренд, маркетинг.

По итогам 2022 года в Реестр социальных предприятий Тюменской области вошли 72 предприятия, это индивидуальные предприниматели и юрлица. Преимущества от наличия статуса успела оценить директор логопедического центра в Тюмени Оксана Сопильник. В 2021 году им удалось попасть в реестр, выиграть конкурс, получить грант в полмиллиона рублей.

"Мы к сумме гранта добавили столько же собственных средств и открыли кабинет сенсорной интеграции. В нем специалисты помогают детям с особенностями развития владеть своим телом. После получения гранта мы создали три рабочих места. Сегодня мы оказываем поддержку более 300 детям", - сказала Оксана.

Статус социального предприятия помогает не только привлекать средства господдержки, но и дает возможность продвижения бренда, открывает дополнительные возможности сотрудничества с ведомствами и клиентами, заметила руководитель логопедического центра.

Сотрудники Центра инноваций социальной сферы Тюменской области готовы оказывать поддержку социальным предпринимателям для включения их в реестр соцпредприятий. Бесплатно обучают их в своей профильной школе и помогают сформировать пакет документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению гранта.

Напомним, 10 социальных предпринимателей Тюменской области в 2022 году получили грант в 500 тыс. рублей. Общая сумма господдержки составила 4,8 млн рублей.

Семь предприятий и некоммерческих организаций Тюменской области, работающих в сфере социального предпринимательства, стали победителями регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года-2022". Они представят регион на всероссийском этапе конкурса.

Анжела Лебедева