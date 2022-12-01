Лучших социальных предпринимателей выбрали в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь предприятий и некоммерческих организаций Тюменской области, работающих в сфере социального предпринимательства, стали победителями регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года — 2022". Они представят регион на всероссийском этапе конкурса.

Всего на конкурс поступило 27 заявок от бизнесменов и НКО Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовского и Бердюжского районов. Лучшим социальным проектом некоммерческой организации в сфере социального обслуживания стала инициатива "Перезагрузка 60+" многопрофильного центра "Партнер", которая реализуется на базе детского технопарка "Кванториум" в Тобольске.

"Проект родился совершенно случайно: дедушки и бабушки приводили в "Кванториум" своих внуков и просили сделать что-то для них. Им хотелось освоить высокотехнологичные компетенции. Мы стали проводить для пожилых людей занятия и мастер-классы по работе с программами, по 3D-моделированию и 3D-печати, конструированию, робототехнике. Им интересно узнавать, как меняются технологии", — рассказал ИА "Тюменская линия" руководитель проекта "Перезагрузка 60+" Максим Вильцан.

Инициатива получила финансовую поддержку на конкурсе "Формула хороших дел" компании СИБУР. В этом году активную фазу обучения прошли 80 человек, мастер-классы и другие мероприятия посетили 600 человек.

Еще одним победителем конкурса среди некоммерческих организаций стал ТРАНБО "Открой мне мир" с проектом "Мастерские "Мир" на Сургутской", где работают молодые люди с аутизмом и другими ментальными особенностями.

Среди социальных предпринимателей лучшими стали Тюменский центр кинезитерапии с проектом "Здоровые родители", Екатерина Дубровина с сетью благомагазинов "Лафф-ка", помогающей людям в сложной жизненной ситуации, директор гериатрического центра "Комфорт" Ольга Черпакова, директор частного детского ясли-сада "Медвежонок" Наталья Щановская и руководитель частного детского сада "Речецветик", где оказывают раннюю помощь детям с задержкой речевого развития.

Сейчас в реестре социальных предприятий Тюменской области зарегистрированы 72 организации.

"В регионе выстроена всестороння поддержка социальных предпринимателей, в том числе финансовая. В 2022 году была оказана поддержка десяти социальным предприятиям на сумму более 4 млн 700 тыс. рублей. Размер гранта составляет 500 тыс. рублей. В следующем году мы будем увеличивать эту меру поддержки", — сообщила руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева.

Вера Коршунова