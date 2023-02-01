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В Тюмени все паркинги будут работать бесплатно с 23 по 26 февраля

Общество, 11:20 17 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме в Тюмени с 23 по 26 февраля. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня оно представлено в периметре улиц: Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

По вопросам работы парковок можно обратиться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки".

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# платная парковка

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