В Тюмени все паркинги будут работать бесплатно с 23 по 26 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме в Тюмени с 23 по 26 февраля. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня оно представлено в периметре улиц: Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

По вопросам работы парковок можно обратиться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки".