Тобольские студенты узнали, каким доложен быть идеальный сотрудник предприятия

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Мнением о том, каким должен быть идеальный сотрудник предприятия, поделился со студентами Тобольского индустриального института генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Максим Рогов. Он также рассказал о системе наставничества на предприятии и о том, как живет заводская молодежь.

Как отметили в пресс-службе "ЗапСибНефтехима", участниками встречи стали 170 студентов направлений автоматизации производств, химической технологии органических веществ и электроснабжения.

Мероприятие, по словам Максима Рогова, призвано показать молодым людям карьерные возможности, которые может дать "ЗапСибНефтехим" и компания "СИБУР" в целом.

"Мы заинтересованы в привлечении новых сотрудников, молодежи, в первую очередь местных, кто родился в Тобольске, кто живет в этом городе, любит его, кому небезразлично, что здесь происходит, - пояснил он. - Прогресс не стоит на месте, и если в то время, когда я учился, эксплуатация производства считалась стопроцентно мужской профессией, то сейчас уровень оснащенности и автоматизации позволяет нам приглашать на работу и девушек".

Гендиректор "ЗапСибНефтехима" рассказал студентам, как сам попал на завод и с какими трудностями столкнулся, о своем образовании и видении функции руководителя, а также перечислил плюсы работы на тобольской площадке "СИБУРа". Это, в том числе, система адаптации и сопровождения новичков, поддержка со стороны профсоюза и единомышленников из "Молодежки ЗСНХ", различные обучающие программы, возможность сделать карьеру в короткий срок и существенно повысить свою "стоимость" на рынке труда.

"Сейчас у нас трудится 300 молодых специалистов, 150 из них пополнили наши ряды в последние два года. Не скучают: у нас современное производство, где нестандартный подход, тяга ко всему новому и напористость зумеров только приветствуются. Карьерных возможностей для молодых на "ЗапСибе" много. Судите сами, средний возраст начальников смены у нас 35 лет, самому молодому 24 года", — подчеркнул Максим Рогов.