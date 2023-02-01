Вопросы нацбезопасности в регионах УФО рассмотрели на совещании в Челябинске

| Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Актуальные вопросы национальной безопасности в регионах УФО рассмотрели на выездном совещании совета безопасности РФ в Челябинске 16 февраля. В совещании участвовали полномочный представитель президента Владимир Якушев, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба полпреда.

Участники рассмотрели меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала УФО. Отдельное внимание уделили необходимости развития инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов.

Также на совещании рассмотрели меры по снижению угроз, связанных с прекращением деятельности иностранных компаний в России. Обсудили ряд производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в различных отраслях промышленности.

Участники совещания посетили индустриальный парк "Станкомаш". Они познакомились с деятельностью предприятий-резидентов, которые ведут свою деятельность на территории парка, обсудили с руководством промышленной группы "КОНАР" вопросы создания новых высокотехнологичных заводов и тематику локализации производства с устранением импортозависимости и сокращением технологического отставания.