Призеры Кубка Европы и участники Олимпийских игр приедут на "Битву на туре" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастера спорта, призеры Кубка Европы и участники Олимпийских игр, а также участники зарубежных сборных примут участие в фестивале "Битва на туре", который пройдет в Тюмени с 18 по 25 февраля. Около 115 лыжников и сноубордистов покажут свое мастерство, сообщает пресс-служба союза экстремальных видов спорта.

III этап Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр состоится 18 февраля. Заявки поступили от 25 лыжников. Среди них участница Олимпийских игр, двукратная победительница первенства мира — 2021, призёр этапа Кубка Европы Ксения Орлова. Конкуренцию ей составит и Лана Прусакова, которая в 2016 году стала победительницей юношеских Олимпийских игр. Она также является серебряным призёром чемпионата мира и шестикратной чемпионкой России.

Соревнования по сноуборду будут проходить 24 и 25 февраля. В них примут участие около 90 спортсменов, что является рекордным числом за всю историю фестиваля. На тюменскую "Битву" приедет мастер спорта по сноуборду и победитель Кубка России в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл Илья Баскаков. Один из представителей международной делегации – Игнат Седанов. Спортсмен является членом сборной Республики Беларусь по сноуборду, а также участником Кубка Европы и Чемпионата мира.

Напомним, фестиваль "Битва на Туре" пройдет в Тюмени с 18 по 25 февраля.