Два миллиона рублей заплатит житель Сорокинского района за поджог дома и построек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два миллиона рублей заплатит житель Сорокинского района за поджог жилого дома и надворных построек. Суд учел недееспособность обвиняемого и снизил сумму иска хозяйки дома, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как было установлено, в августе 2019 года обвиняемый поджег надворные постройки и дома, где проживала женщина с несовершеннолетним сыном. Ущерб составил 2 млн 393 тыс. 578 рублей.

Хозяйка дома просил суд взыскать с ответчика в свою пользу и в пользу своего сына ущерб более миллиона рублей каждому из них, а также 150 тыс. рублей морального вреда и 22 тыс. 500 рублей представительских расходов.

Опекун обвиняемого настаивала на том, что суммы ущерба, компенсации морального вреда и представительских расходов слишком завышены и просила суд учесть, обвиняемый действовал в состоянии невменяемости. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с опекуна материальный ущерб и убытки в размере двух миллионов рублей.