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Тоболяк сломал сожительнице нос из-за беспорядка в квартире

Происшествия, 14:07 17 февраля 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тоболяка, избившего свою сожительницу, задержали полицейские. Пьяный мужчина сломал ей нос из-за неубранной квартиры, сообщает Тобольский отдел УМВД России. Возбуждено уголовное дело.

48-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой, переломами носа, голени, гематомами и ссадинами сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Участковый выяснил, что травмы пострадавшей нанес ее сожитель. Ранее неоднократно судимого тоболяка задержали. Свою вину он признал и пояснил, что пришел домой пьяным, сделал женщине замечание по поводу неубранной квартиры и избил ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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# Тобольск , уголовное дело

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