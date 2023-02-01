Специалисты из Турции, Казахстана и России обсуждают в Тюмени цифровизацию фармацевтики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Цифровизация в фармации. Процесс трансформации: оценка и перспективы" проходит в Тюмени. В ее работе принимают участие около 100 представителей высших учебных заведений Турции, Казахстана, России, сообщает Тюменский медуниверситет.

Внедрение цифровых технологий является одним из приоритетов развития Тюменского медицинского университета, отметила руководитель института фармации Юлия Родина. В последние несколько лет вуз не только активно использовал электронные образовательные ресурсы в связи с пандемией, но и внедрял дополнительные программы обучения для студентов.

"Мы стремимся к формированию дополнительных IT-компетенций у обучающихся, в том числе у будущих фармацевтов, и видим в этом значительные перспективы. Например, если говорить про разработку новых лекарственных препаратов с помощью цифровых решений, то без знаний в этой области нашим выпускникам не обойтись", - сказала она.

Конференция продолжится 18 февраля. Запланированы доклады экспертов и конкурс научных работ молодых ученых "Hi-tech и фармация будущего".