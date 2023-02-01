"Транснефть – Сибирь" заменила участок нефтепровода

АО "Транснефть" АО "Транснефть"

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию реконструированный участок магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк протяженностью 8,1 км.

Работы проводились на территории Гаринского района Свердловской области с октября 2021 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 13 мм в заводской изоляции была сварена в плети и уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Сургут – Полоцк. Проведены гидравлические испытания трубопровода на прочность и герметичность, профилеметрия и внутритрубная диагностика, дефектов не зарегистрировано.

В рамках реконструкции построен линейный узел запорной арматуры, заменены две единицы запорной арматуры, смонтирована вдольтрассовая линия (ВЛ) электропередачи протяженностью 7,8 км. От нефтеперекачивающей станции "Крутое" до ВЛ смонтирована новая кабельная эстакада длиной 232 м. В целях защиты нового участка трубопровода от коррозии выполнен монтаж системы электрохимической защиты. Вдоль оси нефтепровода установлены знаки обозначения МН, организовано 5 переездов через трубопровод для спецтехники.

Работы по замене линейной части МН реализованы в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО "Транснефть". Участок трубопровода введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Выполненные мероприятия позволят поддерживать надежную эксплуатацию и обеспечивать промышленную безопасность производственных объектов МН Сургут – Полоцк, задействованных в транспортировке нефти.