Владимир Якушев отметил значимость уральской олимпиады в подготовке лучших инженерных кадров

| Фото: пресс-служба полномочного представительства президента в УФО | Фото: пресс-служба полномочного представительства президента в УФО

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" - хороший старт инженерной карьеры многих молодых людей, готовых посвятить себя работе на благо страны. Это отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым принял участие в работе оргкомитета олимпиады в Челябинске.

По словам Владимира Якушева, за время своего существования олимпиада "Звезда" помогла тысячам школьников по всей стране не только проверить, углубить свои знания, но и поступить в самые престижные вузы, сообщает пресс-служба полпредства.

"Эффективность этой площадки однозначна, - подчеркнул Владимир Якушев, - за десять лет она стала очень авторитетной. Учитывая те задачи, которые стоят сегодня перед промышленностью, особенно, промышленностью Урала, я уверен, что регионы будут ещё активнее стимулировать молодёжь на участие в этом проекте".

"Звезда" – это многопрофильная инженерная олимпиада для школьников 6-11 классов, курсантов военных училищ среднего профессионального образования и студентов колледжей. Основная цель – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной, научно-исследовательской и инженерной деятельности, а также пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников.

Координатор олимпиады "Звезда" – Южно-Уральский государственный университет. В 2023 году вузом-партнёром олимпиады стал Уральский государственный университет путей сообщения.

На протяжении 10 лет УФО остаётся лидером по количеству участников олимпиады в России.

В 2022 году в отборочных этапах олимпиады приняли участие почти 370 тыс. учащихся со всей страны, более 90 тыс. из них – из регионов УФО. Всего за время олимпиады в отборочных этапах участвовали 2,5 млн подростков со всей страны, более трети из них (882 тыс.) – из УФО.