Тюменским студентам на форуме #ТрудКрут рассказали о перспективах работы в крупных компаниях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 студентов тюменских вузов и ссузов стали участниками Всероссийского карьерного форума #ТрудКрут на базе Кадрового центра "Работа России" по Тюмени и Тюменскому району в День российских студенческих отрядов, 17 февраля.

По информации регионального инфоцентра, студентам рассказали, как реализовать профессиональные компетенции в студотрядах; о тенденциях рынка труда, эффективном собеседовании и резюме; о финансовом планировании.

Член правления Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Данила Шумилюк отметил, что компании "Газпром", "РЖД", "Росатом" готовы платить студентам так же, как и штатным сотрудникам. После закрытия сессии ребята могут устроиться на работу. В прошлом году работу получили примерно 800 человек, в этом году планируем трудоустроить примерно столько же.