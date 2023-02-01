Тюменским студентам на форуме #ТрудКрут рассказали о перспективах работы в крупных компаниях
150 студентов тюменских вузов и ссузов стали участниками Всероссийского карьерного форума #ТрудКрут на базе Кадрового центра "Работа России" по Тюмени и Тюменскому району в День российских студенческих отрядов, 17 февраля.
По информации регионального инфоцентра, студентам рассказали, как реализовать профессиональные компетенции в студотрядах; о тенденциях рынка труда, эффективном собеседовании и резюме; о финансовом планировании.
Член правления Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Данила Шумилюк отметил, что компании "Газпром", "РЖД", "Росатом" готовы платить студентам так же, как и штатным сотрудникам. После закрытия сессии ребята могут устроиться на работу. В прошлом году работу получили примерно 800 человек, в этом году планируем трудоустроить примерно столько же.