Тюменец с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин презентует свою творческую мастерскую "White crane"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческую мастерскую "White crane" презентует тюменец с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин на "Солянка маркете", который проходит в торговом центре "Галерея вояж" в Тюмени 24 и 25 февраля. По словам мастера, занятия в ней начнутся в ближайшее время.

Андрей Бетехтин рассказал, что идея открыть мастерскую пришла после того, как тюменец сам занялся творчеством. "Друзья обучили меня созданию рождественских венков, выложили информацию обо мне в социальных сетях. Разные люди начали писать мне, чтобы я открыл свою мастерскую. Решил попробовать сделать это вместе с друзьями. Желающие могли помочь финансово. Сам я продавал сделанные своими руками изделия. На эти деньги все и строилось. Все благодаря поддержке людей", — сказал он.

Мастерская открылась в конце ноября 2022 года на первом этаже здания по адресу: ул. 2-я Луговая, 22, к. 2. Сейчас Андрей Бетехтин создает изделия там. Пространство поделено на несколько зон. Здесь же расставлено несколько мольбертов — Андрей приступил к изучению техники живописи. В скором времени смогут заниматься все желающие. В самое ближайшее время в мастерской планируют проводить мастер-классы. Занятия будет вести не только Андрей Бетехтин, но и другие художники.

"Пока составляем план. Думаю, очень скоро будут первые мастер-классы. В мастерской смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями: и дети, и взрослые. Прийти сможет, кто захочет", — добавил тюменец.

Известно, что для людей с инвалидностью занятия планируют проводить на безвозмездной основе. Для остальных - за плату. Каждый месяц нужно платить за аренду помещения, а это нелегко.

Во многом Андрею Бетехтину помогают супруги Журавлевы. С Анной Журавлевой Андрей знаком более пяти лет. Однажды мастер с ДЦП помогал ей в создании декора для фотостудии. "Он пришел к нам провести время. Тогда я показала ему, как делать рождественские венки и елочки. Мы заметили в нем творческий потенциал, предложили ему продолжать. Создали для Андрея страницу, научили ее вести. Снимаем для него видео. Помогаем Андрею с заказами, с доставкой, с этим физически трудно справиться одному. Он — человек жизнерадостный, любит жизнь и старается брать от нее все", — рассказала подруга мастера Анна Журавлева.

Ведение своей страницы в социальных сетей привело к притоку клиентов из других регионов. По ее словам, после публикации видеороликов о рождественских венках, буквально спустя неделю, один покупатель из Санкт-Петербурга заказал 40 венков. "Это был самый первый большой заказ. Сейчас отправляем изделия в Казахстан, Москву, Казань, Мурманск и другие города. Зачастую заказы делают люди из Казани и Санкт-Петербурга, мне кажется, потому что там живет много людей, увлекающихся творчеством. Тюменцы тоже поддерживают Андрея. Это важно, без поддержки тяжело", — отметила Анна Журавлева.

На "Солянка маркете" мастер с ограниченными возможностями здоровья представил композицию в виде ладоней из бетона, которую можно использовать как чашу, свечи из кокосового воска с кофейными зернами, светильник с бетонным основанием. Также в наличии детские творческие наборы, в состав которых входят краски и фигурки из гипса, отлитые Андреем Бетехтиным. Их у мастера уже закупали в детские сады для проведения утренников.

Напомним, в ноябре 2022 года в сети обнародовали фильм-портрет "Своими руками", снятый командой Moi-portal.ru. Документальная кинолента, по словам ее авторов, призвана рассказать об отношении общества к людям с инвалидностью, побудить людей с ограниченными возможностями здоровья заняться творчеством или своим делом.

Инна Пахомова