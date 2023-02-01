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Выплату ко Дню Победы в Тюменской области получат более 45 тысяч жителей

Общество, 12:02 18 февраля 2023

t.me/av_moor

Более 45 тыс. жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Решение об этом принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Общая сумма поддержки составит более 130 млн рублей.

Единовременную выплату 10 тыс. рублей получат: участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; граждане, награждённые знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя"; вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Единовременная помощь в размере в размере 5 тыс. рублей будет оказана: жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР); тюменцам, родившимся до 31 декабря 1931 включительно; детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

Единовременные выплаты поступят и жителям области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.

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# Александр Моор , Великая Отечественная война , выплаты

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