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Студентов из Китая встретили в тюменском аэропорту Рощино караваем

Общество, 16:21 18 февраля 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

50 первокурсников Тюменского медицинского университета из Китая прибыли для очного обучения в Тюмень 18 февраля. В аэропорту Рощино их встречали с флагами и традиционным караваем сотрудники вуза и волонтеры, сообщает пресс-служба вуза.

С первокурсниками приехали четверо русскоговорящих преподавателей, они помогут ребятам освоиться в городе.

"Студенты в России впервые, им все интересно. Они считают, что российский народ гостеприимный и уверены, что им будет комфортно обучаться в Тюмени", - сказал директор рекрутинговой компании, глава делегации Чжан Жуй.

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Студенты отправятся на ознакомительную прогулку по Тюмени в сопровождении волонтеров, а в понедельник приступят к занятиям в университете.

"Тюменский медицинский университет впервые принял на обучение граждан Китая. Мы будем стремиться развивать международное сотрудничество, увеличивать число иностранных студентов и транслировать миру нашу культуру, традиции и лучшие практики", - говорит руководитель дирекции внешних коммуникаций и международных связей Тюменского ГМУ Алексей Ефанов.

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# Тюменский медицинский университет

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