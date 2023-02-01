Студентов из Китая встретили в тюменском аэропорту Рощино караваем

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

50 первокурсников Тюменского медицинского университета из Китая прибыли для очного обучения в Тюмень 18 февраля. В аэропорту Рощино их встречали с флагами и традиционным караваем сотрудники вуза и волонтеры, сообщает пресс-служба вуза.

С первокурсниками приехали четверо русскоговорящих преподавателей, они помогут ребятам освоиться в городе.

"Студенты в России впервые, им все интересно. Они считают, что российский народ гостеприимный и уверены, что им будет комфортно обучаться в Тюмени", - сказал директор рекрутинговой компании, глава делегации Чжан Жуй.

Студенты отправятся на ознакомительную прогулку по Тюмени в сопровождении волонтеров, а в понедельник приступят к занятиям в университете.

"Тюменский медицинский университет впервые принял на обучение граждан Китая. Мы будем стремиться развивать международное сотрудничество, увеличивать число иностранных студентов и транслировать миру нашу культуру, традиции и лучшие практики", - говорит руководитель дирекции внешних коммуникаций и международных связей Тюменского ГМУ Алексей Ефанов.