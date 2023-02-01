Умные решения для загородной жизни представлены на выставке в Тюменском технопарке

| Фото: vk.com/zagorod.store | Фото: vk.com/zagorod.store

Умные решения для загородной жизни представлены на выставке "Загород Экспо" в Тюменском технопарке 18 и 19 февраля. В их числе, как строительные материалы для частных домов, так и отделка для стен, полов, фасадов, решения для инженерных систем от 50 компаний Тюменской области.

Тюменский завод стеновых материалов "Стеновой" производит керамзитобетонные блоки на основе графита, что придает им стойкость к температурным воздействиям. Из них строят объекты даже на Севере. Особая инженерная конструкция имеет систему "паз-гребень", благодаря чему один блок вставляется в другой, и швы не промерзают. Плюс стены получаются идеально ровные, заверяют представители.

"У нас две производственные линии, к лету отладим третью. Это позволит нам выпускать несколько миллионов единиц продукции. Спрос растет, причем тюменцы стали более щепетильно относиться к качеству материалов. Я это связываю с интересом к загородному жилью и программам льготной ипотеки ", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" коммерческий директор тюменского завода стеновых материалов Дмитрий Вологин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По мнению руководителя отдела продаж компании "Строй Альянс" Марины Стригановой, тренд на загородную недвижимость обозначился ещё в 2019 году.

"Тогда начались тотальные изменения на рынке. Загородное строительство занимает сейчас 60 процентов экономики по недвижимости. Спада в заинтересованности жителей региона к частному домостроению нет. Доля клиентов, которые приходят к нам сейчас с господдержкой составляет 85 процентов. Если брать 2020 и 2021 годы, то с льготной ипотекой было до 30 процентов клиентов. Для тюменцев это инструмент инвестирования", - пояснила Марина Стриганова.

Несколько тюменских компаний представляют на выставке решения для внутренней отделке домов и фасадов. Салон декларативных покрытий "Малевич" работает по революционной технологии фасадных штукатурок. Материал имеет эффект мрамора и гранита. И по прочности не уступает этим горным породам.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Инновационность заключается в том, что это материал на водной основе и имеет возможность высокой антивандальной эксплуатации. При этом, имеет вид натуральных гранита и мрамора. В его составе полимерные смолы, песок, каменная крошка и чипсы - это прессованная каменная крошка", - рассказала руководитель салона Наталья Евстратова.

Клинкерные и ригельные кирпичи ручной формовки из глины выпускает "Алексеевская мануфактура". Промплощадка запущена в Тюмени в 2022 году. Производственная линия собственной сборки, сырье из карьера под п. Кыштырла. Товар на рынке стройматериалов штучный и востребованный. Особенно ценятся кирпичи с так называемыми пережогами.

| Фото: vk.com/zagorod.store | Фото: vk.com/zagorod.store

"Используется на фасадах зданий, входных группах. Не боится влаги,у него водопоглощение до шести процентов. Аналоги - только импортные продукты, которые ввозятся по беспрецедентно высокой стоимости. География поставок - юг и центральная части России. Планируем масштабировать производство", - отметил владелец мануфактуры Алексей Можейко.

На проятжении двух дней посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, лекциях и узнать от практиков об оборудовании для инженерных систем, которое сделает жизнь за городом комфортнее.

Свою продукцию на выставке представили и производители натуральных продуктов. Тюменский мед, грибы, ягоды, полезные сладости и сыры придутся по вкусу гурманам.

Это уже вторая выставка "Загород Экспо" в Тюмени. На первой, в прошлом году побывало более 1,6 тыс. посетителей. Формат оказался востребованным.

"Запланировано три выставки в 2023 году. Первая в этом году представлена больше девелоперами, строителями - сейчас как раз самое начало строительного предсезона. 22-23 апреля на второй выставке будет больше ландшафтников, дизайнеров. А 30 сентября и 1 октября представим строительные технологии, которые не зависят от сезона",- поделилась руководитель дирекции "Загород Экспо" Ксения Осипова.

Оксана Корнеенкова