Фестиваль "Битва на Туре" стартовал в Тюмени с III этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Битва на Туре" стартовал с III этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр на набережной Тюмени 18 февраля. Посоревноваться приехали 25 лыжников, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов России и мира.

"Дорогие тюменцы, участники соревнований, мы рады приехать к вам. Огромное спасибо за гостеприимство! Я уверен, что в будущем здесь еще не одно соревнование по фристайлу пройдет как в дисциплине биг-эйр, так и в других направлениях. Желаю участникам самых высоких баллов, показать красивое зрелище, а всем зрителям наслаждаться и получать удовольствие от состязаний", — отметил президент федерации фристайла России Алексей Курашов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук напомнил, что раньше "Битва на Туре" имела статус городского мероприятия, сейчас фестиваль - международный.

"Раньше это было небольшое мероприятие, которое придумали тюменцы. А сегодня уровень соревнований — международный. Это тот формат фестиваля, который понравился тысячам людей во всем мире. И мы рады приглашать в наш город спортсменов, а самое главное тех, кто любит экстремальные виды спорта", — сказал Руслан Кухарук.

В первый день фестиваля лыжники прыгали с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина полета спортсменов составляет 13 метров, а время нахождения в воздухе около 3 секунд. Это позволяет делать приемы с вращениями до 1 тыс. 260 градусов — 3,5 оборота.

"Когда я выполняю трюк, то наслаждаюсь полетом. И это самый кайфовый момент, наверно, в лыжном спорте. Еще хочется отдельно сказать про трассу — она непривычная, честно говоря, скорее всего потому что искусственная. У нас в Новосибирске создавали подобную, но такого, чтобы строили вручную и в центре города возле реки, еще не было. Все это довольно интересно", — поделился с корреспондентом "Тюменской линии" участник "Битвы на Туре" Руслан Вакилов.

Напомним, конструкция биг-эйра единственная в мире с выкатом на замерзшую реку. Трамплин построен с использованием естественного перепада высот четырехуровневой набережной.

Соревнования по сноуборду и лыжным гонкам будут проходить в Тюмени с 18 по 25 февраля. В состязаниях по сноуборду примут участие около 90 спортсменов, что является рекордным числом за всю историю фестиваля. Также для посетителей установили теплый лекционный павильон, где пройдут различные бесплатные мероприятия.

Виктория Макарова