Юных тюменцев обучат технике катания на сноуборде на фестивале "Битва на Туре"

| Фото: extreme-team.com | Фото: extreme-team.com

Технике катания на сноуборде обучат профессиональные инструкторы команды Extreme Team самых юных гостей фестиваля "Битва на Туре", который пройдет в Тюмени с 18 по 25 февраля. На бесплатные мастер-классы тюменские родители могут зарегистрировать детей в возрасте от 2 до 8 лет.

Одно занятие длится 45 минут с группой ребят из семи человек. Для него необходимо взять с собой защитную экипировку, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" программный директор фестиваля "Битва на Туре" Шухрат Маматахунов.

Кроме этого, организаторы каждое утро будут проводить тренировки по йоге. Также для гостей фестиваля проведут экскурсии по площадке. Модератор покажет зоны награждения, арт-коридор с историей фестиваля, павильон и чайную зону.

"Экскурсии рассчитаны на всех. Это могут быть, как организованная группа, так и любой житель и гость города, который может подать заявку в определенный слот, указанный на сайте. И, конечно же, есть еще вечерние события. Не все они в открытом доступе, потому что где-то у нас и съемки подкастов, стратегические сессии. Сейчас пока они закрыты, но есть общедоступные вечерние активности. Например, музыкальный концерт от "Музсходки", мероприятие для киноспециалистов "Питчинг на Туре"", - поделился Шухрат Маматахунов.

Для проведения активностей установят теплый лекционный павильон. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

Напомним, "Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. В 2023 году проект включает в себя III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр, III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-эйр", фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг" и лыжные гонки.

Виктория Макарова