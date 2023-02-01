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Педагоги из девяти регионов переехали в Тюменскую область по программе "Земский учитель"

Общество, 10:33 19 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагоги из девяти регионов России переехали по программе "Земский учитель" в районы Тюменской области за последние три года. Их привлекла развитая социальная инфраструктура и качество жизни.

В числе переехавших учителя из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской областей, Удмуртии, Башкортостана, Камчатки и Краснодарского края, Югры.

Кроме этого, для формирования кадрового потенциала в образовании с сентября 2022 года в регионе работает "Факультет педагогических профессий". Он предоставляет возможность молодым педагогам повысить профессиональную компетенцию и раскрыть личностный потенциал.

В целом, в школах Тюменской области трудятся почти 11 тыс. учителей. Ежегодно их ряды пополняют более 400 выпускников педагогических вузов и колледжей. Особенно востребованы преподаватели начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, сообщает КП – Тюмень.

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# Земский учитель , кадры , школы

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