Спектакль "Мастер и Маргарита" 18+ покажут в Тюменском театре кукол

| Фото: скриншот видео из сообщества Тюменского театра кукол во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества Тюменского театра кукол во ВКонтакте

Спектакль "Мастер и Маргарита" (18+) представят взрослому зрителю в Тюменском театре кукол 13 октября. Премьера символически состоится в пятницу.

Как отмечает директор Тюменского театра кукол Роман Явныч, спектакль огромный, сложный в производстве. "На материальную часть отвели всего лишь около девяти месяцев. В цехах работа кипит полным ходом: делают реквизит, шьют костюмы. Особое внимание – изготовлению масок. Их предстоит сделать очень много. Персонажей в романе немало", – поделился Роман Явныч в первом выпуске программы "Закулисье", опубликованном в сообществе учреждения культуры во ВКонтакте.

| Фото: скриншот видео из сообщества Тюменского театра кукол во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества Тюменского театра кукол во ВКонтакте

Чтобы артистам было удобно работать в них, с каждого делают гипсовый слепок лица. Хоть эта процедура и не очень сложная технически, не все артисты переносят ее спокойно. По словам художника-постановщика спектакля "Мастер и Маргарита" Елены Волковой, будут сложные декорации с лестницами, актерам предстоит работать в темноте, поэтому маски должны быть максимально удобными. "У каждого человека свои пропорции, межзрачковое расстояние. Это особенная вещь, когда на лицо накладывают гипс. Не каждый психологически выдерживает", – добавила она.

Роман Явныч отмечает, что это не первый спектакль для взрослых, который когда-либо ставили в Тюменском театре кукол. В середине 80-х годов была постановка "Забыть Герострата!". Затем были "Лысая певица", "Дон Гуан. Пир во время чумы", "Король-олень", "Слуга двух господ".

Инна Пахомова