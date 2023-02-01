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Евгений Заболотный: для мужчины служба в армии - внутренняя потребность

Политика, 12:04 20 февраля 2023

Евгений Заболотный во ВКонтакте | Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте

Праздник 23 февраля особенно дорог тем, кто стоял и продолжает стоять на страже интересов страны, служил и служит в армии. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный напомнил, поздравляя тюменцев с Днем защитника Отечества на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Это значимый день для родных, ждущих возвращения домой наших офицеров и солдат, - отметил он. - И для меня эта дата очень дорога. С ней связаны воспоминания о службе в армии, где я прошел путь от рядового до сержанта, находился на военных учениях, занимался огневой подготовкой, нес караул на сорокоградусном морозе и отрабатывал "строевую".

По словам Евгения Заболотного, для мужчины служба в армейских рядах является внутренней потребностью. "Окончив университет, мы, уже повзрослевшие ребята, считали своим гражданским долгом служить Родине и осознавали, что солдатское братство, позволяющее понять чувство истинного товарищества, - самое крепкое", - считает он.

Евгений Заболотный вспоминает, что его армейские годы пришлись на начало афганских событий. "Помню патриотический настрой сослуживцев, тревоги и переживания родных. Разделяю эти чувства сегодня, когда Россия борется с возродившимся нацизмом. Защитник Отечества всегда выступает за правое дело, мужественно отвечая на угрозы для своей страны. И сегодня бандеровцы и их пособники будут разбиты!", - уверен он.

Николай Ступников

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# гордума , День защитника Отечества , Евгений Заболотный

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