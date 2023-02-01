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Специалисты провели экоурок "Встреча в касках" для подростков Тобольска

Общество, 12:59 20 февраля 2023

ЗапСибНефтехим

Тобольским школьникам рассказали об экологичности полимеров, промышленном интернете вещей и карьерном пути нефтехимика. Сотрудники ЗапСибНефтехима провели открытый экоурок "Встреча в касках" в школе №2.

Первая в 2023 году "Встреча в касках", сообщает пресс-служба компании, началась со знакомства с предприятием, на котором, в том числе производят материалы для этих защитных головных уборов. Из рассказа старшего менеджера цифровых технологий ЗапСибНефтехима Юрия Дерюгина школьники узнали, что многие производственные процессы на предприятии оцифрованы. К примеру, внедрение промышленного интернета вещей позволяет следить за состоянием оборудования и технологическими показателями из центрального пункта управления. Руководитель по экологии Людмила Шешукова рассказала старшеклассникам о полимерах и способах проверки экологичности их производства.

Один из них – растения-биоиндикаторы, например, определенные виды лишайников, по которым можно судить о состоянии окружающей среды. Так, в полутора километрах от производства ЗапСибНефтехима находится Экотропа СИБУРа, где каждый может убедиться в том, что живая природа способна сосуществовать в ближайшем соседстве с промышленным производством СИБУРа.

ЗапСибНефтехим

В ходе занятия, учащиеся познакомились с содержимым экочемоданчика, который принесли с собой гости. В нем целый набор предметов, произведенных из переработанного пластика: от мягкой игрушки до пищевых контейнеров. В завершении занятия ученикам вручили сертификат на экскурсию на предприятие. В ближайшее время школьники намерены им воспользоваться и увидеть своими глазами, как рождаются полимеры.

ЗапСибНефтехим

Занятие, по словам девятиклассницы Лианы Кадыровой, было очень полезным.

"Я увлекаюсь химией, участвую в различных олимпиадах по предмету. Собираюсь поступать на химика и, надеюсь, моей профессией станет должность лаборанта химического анализа на ЗапСибНефтехиме", - рассказала она.

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# ЗапСибНефтехим , школьники

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