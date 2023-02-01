Новые цистерны для тушения пожаров доставили в Ишим

| Фото: ОГПС № 2 | Фото: ОГПС № 2

Три мобильных пожарных прицепных емкости пополнили материальную базу отряда № 2 государственной противопожарной службы Тюменской области с дислокацией в Ишиме. Он начал свою деятельность в январе 2023 года. В распоряжении отряда, помимо пожарных машин, есть также три трактора МТЗ для перевозки цистерн к очагу возгорания в труднопроходимых местах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник ОГПС № 2 Валерий Мучипов.

По его словам, задачи у отряда те же, что и у федеральной противопожарной службы. Он занимается профилактикой и тушением пожаров, проведением аварийно-спасательных работ, спасением людей и имущества в Ишиме, поселениях Абатского, Бердюжского, Викуловского, Ишимского, Сорокинского, Сладковского, Казанского районов.

На данный момент сформирован аппарат управления отряда, продолжается работа по передаче муниципальных постов в ведение отряда и подготовка к пожароопасному периоду.

| Фото: ОГПС № 2 | Фото: ОГПС № 2

"Весной, когда опасность возникновения природных пожаров выше, а проходимость в лесах и полях из-за распутицы ниже, автоцистерна справляется не всегда. Именно тогда приходит время вспомогательной техники – мобильных прицепных емкостей и тракторов, которые могут подвезти воду туда, куда не пройдет пожарная машина", - пояснил Валерий Мучипов.

| Фото: ОГПС № 2 | Фото: ОГПС № 2

Всего к концу 2023 года на территории будут действовать 24 отдельных поста пожарной охраны, укомплектованные личным составом для несения дежурства в четыре смены и спецтранспортом. На данный момент продолжается ежедневное профессиональное обучение и инспектирование службы. С 1 июля отряд увеличится до 132 человек. Это планы на 2023 год, со временем штат будет больше. Приоритет отдают специалистам, которые работали в службе.

Инна Кондрашкина