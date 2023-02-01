Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В

| Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1

Российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью молекулярных ножниц. Он позволяет полностью избавить зараженные клетки печени от вируса, сообщает Минздрав.

Новая система нацеленна на замкнутую кольцевую ДНК вируса, которую не способны обнаружить обычные препараты. Инструмент точно распознает определенные генетические последовательности, на которые его специально "нацеливают"ученые, и разрезает их, тем самым не давая ДНК вирусов работать.

Ученые подтвердили эффективность этого подхода в опыте с культурой клеток печени, пораженных вирусом гепатита В. Они полностью избавились от присутствия обоих типов вирусной ДНК, что позволяет избежать рецидива заболевания.

"Уже сейчас наш коллектив разработал новый, эффективный способ доставки CRISPR/Cas9 в клетки печени, при котором система будет попадать только в пораженные вирусом клетки. Кроме того, нам предстоит большое количество клинических испытаний, чтобы однозначно убедиться в безопасности такого лечения для человека", — заявил заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Костюшев.