Скорая помощь Тюменской области первая в России получила сертификат качества Росздравнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская станция скорой медицинской помощи стала первой в России, получившей сертификат качества и безопасности Росздравнадзора. Медицинская деятельность признана эффективной по всем 11 критериям.

Эксперты оценивали состояние автопарка, средств связи, процессов автоматизации и информатизации системы управления выездными бригадами, медицинского оснащения, а также уровень профессиональной подготовки фельдшерских, врачебных общепрофильных и специализированных бригад.

"Сертификат подтверждает безопасность и качество оказываемой медицинской помощи пациентам. Это – весомый повод для гордости и большая ответственность – продолжать работать на таком же высоком уровне", – сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь областной станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В конце 2022 года одним из основных достижений в СМП стал переход на электронный доментооборот. В виртуальной карте данные рассортированы и архивированы: ФИО, дата рождения, сведения о хронических заболеваниях, какие лекарства не переносит, какие устройства имплантированы – все это помогает в плане диагностики и выбора тактики лечения. В результате от заполнения до подписания цифровой подписью проходит не более пяти минут. Также для оперативности работы бригад настроено информационное взаимодействие с приемными отделениями стационаров для госпитализации.

Тюменская область стала первой в России, кто внедрил такой функционал в медицину.

"Новую систему в декабре тестировала небольшая группа работников. Остальные идут по проложенному пути. В течение нескольких месяцев произойдет полный переход всех бригад", – пояснила Ирина Бердюгина.

Время ответа диспетчера станции скорой медицинской помощи на звонок составляет в среднем 11 секунд. Таких результатов оперативности достигли за счет стандартизации, унификации процессов: сокращено время ввода первичных данных о пациенте, так как они автоматически выходят из единой региональной базы.

Напомним, бригады скорой медицинской помощи в 2022 году совершили 280 тыс. 514 выездов, из них более 67 тыс. — к детям. В экстренной форме поступило 50 % вызовов.

Виктория Макарова