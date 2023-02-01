В Тюмени в ремесленной пекарне трудятся над своей историей хлеба

| Фото: ремесленной пекарни «Истории хлеба» | Фото: ремесленной пекарни «Истории хлеба»

Около пяти тонн хлебобулочных изделий производят в ремесленной пекарне "Истории хлеба" в Тюмени. В ассортименте - более 50 наименований изделий: хлеб, печенье, круассаны, кексы, сдобные изделия и многое другое. К Масленице пекут блины на закваске с разными начинками, рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель предприятия Оксана Губко.

"Когда родился второй ребенок, я решила, что пора что-то менять в свей жизни. Появилась идея – создать свой бизнес. Еще в декрете я начала изучать правильное питание и прочитала о хлебе на закваске. Меня эта тема увлекла, я решила попробовать испечь такой хлеб. Прошла несколько обучающих курсов известных пекарей России и начала выпекать хлеб дома для своей семьи. Чем больше мы его ели, тем сильнее я понимала, что магазинный хлеб я больше есть не смогу. Потом друзья и знакомые стали просить хлеб на пробу. Когда мы поняли, что этот продукт востребован и у людей есть к нему интерес, решили открыть свою пекарню и магазин, где реализуем свою продукцию", - пояснила она.

Ремесленная пекарня открылась в июне 2022 года, но хлеб, который там пекут на закваске без промышленных дрожжей, уже нашел своих постоянных покупателей. Наибольшим спросом пользуется "бородинский" хлеб на ржаной закваске, белый "пшеничный", "семечковый" и "чиабата". Вся продукция без усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов, искусственных добавок, заменителей жира, маргарина.

"Мы печем на высококачественном сливочном масле 82,5% жирности, на сметане 20% жирности. У нас вся выпечка необычная, рецептуру мы сами разрабатываем в течение нескольких недель. Например, печенье на миндальной муке с цитрусовыми цукатами, печенье с грецким орехом и глазурью, печенье с клюквой и фисташками и другое", - пояснила предприниматель.

На предприятии создано 10 рабочих мест. Сырье используется только отечественное, яйца, ягоды и овощи - из Тюменской области. По словам Оксаны, выпечка хлеба - это непрерывная работа над расширением ассортимента, улучшением качества выпускаемой продукции. Перед тем, как продукция попадает в торговый зал, она проходит входной контроль качества по вкусу, составу, внешнему виду.

"Постоянно работаем с технологом, пекари и кондитеры проходят обучающие курсы, изучаем и прорабатываем большое количество рецептов. Часто прислушиваемся к мнению клиентов, к их пожеланиям, что-то добавляем. Вот, например, мы начали делать вафли, круассаны с вареной сгущенкой по желанию покупателей, хотя даже не планировали их производить. Мы ввели их в ассортимент и они стабильно пользуются спросом", - отметила она.

В ближайших планах у предпринимателя открыть вторую пекарню и магазин с торговым залом.

"Болею и горю свои делом. Получаю огромное удовольствие, когда гости возвращаются к нам снова и снова, рекомендуют нас своим родным и близким. Если объемы производства увеличиваются, то это придает силы идти дальше и не останавливаться на достигнутом", - подытожила она и посоветовала всем идти вперед, несмотря на все страхи и риски.

Ирина Шемякина