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Количество 10 классов в Тюменской области увеличится с учетом ввода новых школ

Общество, 10:25 21 февраля 2023

Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте (архив) | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте (архив)

Количество 10 классов в Тюменской области увеличится с учетом ввода новых школ в 2023-2024 годах. В этом учебном году 13 тыс. 846 человек обучается в 554 десятых классах.

Каждый девятиклассник может продолжить учебу в школе после отбора, главное, сдать основной государственный экзамен. Ученик выбирает между базовым и профильным классом.

"Индивидуальный отбор в классы профильного обучения проходит по результатам успеваемости, с учетом государственной итоговой аттестации по профильным предметам. На обучение зачисляются первые учащиеся в рейтинге, исходя из количества свободных мест в классе", - сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" в региональном департаменте образования и науки.

Если в школе нет нужного профильного класса, родители могут перевести своего ребенка в другое учебное заведение. Однако подать документы для поступления можно только в одно место. При этом выпускник 9 класса, не поступивший в учреждения среднего профессионального образования, имеет право вернуться в 10 класс.

Отметим, в текущем учебном году в тюменских школах в 9 классах обучается 20 тыс. 389 человек. Это на 3 тыс. больше, чем в 2022 году.

Напомним, пять школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2023 году. Будет создано 4 тыс. 263 новых учебных места.

Виктория Макарова

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# выпускники , ГИА , школа , школьники

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