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О работе в февральские и мартовские праздники сообщили тюменские почтовые отделения

Общество, 10:36 21 февраля 2023

Почта России | Фото: Почта России

График работы тюменских почтовых отделений изменится в День защитника Отечества и Международный женский день. Выходными станут 23 февраля и 8 марта, сообщает управление Федеральной почтовой связи Тюменской области.

22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час. 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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# график работы , Почта России , почтовые отделения

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