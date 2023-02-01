О работе в февральские и мартовские праздники сообщили тюменские почтовые отделения

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

График работы тюменских почтовых отделений изменится в День защитника Отечества и Международный женский день. Выходными станут 23 февраля и 8 марта, сообщает управление Федеральной почтовой связи Тюменской области.

22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час. 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному графику.

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.