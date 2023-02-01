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Дуэт ансамбля народного танца "Зори Тюмени" стали лауреатами хореографического конкурса DanceMoscow

Общество, 19:14 20 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Дуэт ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Софья Подгорбунских и Александр Пьянков стали лауреатами третьей степени VIII международного московского конкурса классической, современной сценической и народно-сценической хореографии DanceMoscow. Церемония награждения прошла в Московской государственной академии хореографии 20 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Для ребят это огромный успех. Конкурс серьезный, высокое качество подготовки детей, все участники большие профессионалы. Впечатляет сильный состав членов жюри, практически все они народные артисты и ректоры лучших хореографических вузов", - рассказал главный балетмейстер ансамбля Валерий Арцер.

Тюменцы стали лауреатами в категории "Профессионалы". Дуэт выступил в направлении народно-сценический танец в возрастной категории 16-25 лет с номерами "Зоренька" и "Поиграй-ка". Добавим, "Зори Тюмени" впервые посетили DanceMoscow. В следующем году на конкурс планируют отправить детскую студию ансамбля.

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# конкурсы , народные танцы

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