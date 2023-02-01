  • 21 февраля 202321.02.2023вторник
  • USD74,0432
    EUR79,1330
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Президент РФ наградил тюменку Анастасию Баканову за организацию гуманитарных миссий на Донбасс

Общество, 10:47 21 февраля 2023

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Тюменка Анастасия Баканова, координатор регионального Штаба помощи #МЫВМЕСТЕ, отмечена наградой президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", награждение прошло рамках общероссийского семинара региональных штабов в Ростове-на-Дону.

Награду за организацию гуманитарных миссий тюменке вручил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Семинар, приуроченный к первой годовщине гуманитарной миссии для жителей Донбасса, собрал более 200 человек со всей России, включая ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Его участниками стали руководители региональных штабов и доброцентров, сотрудники гуманитарных миссий, представители всероссийских организаций, внесших значительный вклад в развитие общероссийской акции взаимопомощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:47 21.02.2023Президент РФ наградил тюменку Анастасию Баканову за организацию гуманитарных миссий на Донбасс
10:36 21.02.2023О работе в февральские и мартовские праздники сообщили тюменские почтовые отделения
10:25 21.02.2023Количество 10 классов в Тюменской области увеличится с учетом ввода новых школ
10:14 21.02.2023Победители "Школы общественной дипломатии" получат по 1 миллиону рублей