Президент РФ наградил тюменку Анастасию Баканову за организацию гуманитарных миссий на Донбасс

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Тюменка Анастасия Баканова, координатор регионального Штаба помощи #МЫВМЕСТЕ, отмечена наградой президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", награждение прошло рамках общероссийского семинара региональных штабов в Ростове-на-Дону.

Награду за организацию гуманитарных миссий тюменке вручил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Семинар, приуроченный к первой годовщине гуманитарной миссии для жителей Донбасса, собрал более 200 человек со всей России, включая ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Его участниками стали руководители региональных штабов и доброцентров, сотрудники гуманитарных миссий, представители всероссийских организаций, внесших значительный вклад в развитие общероссийской акции взаимопомощи.