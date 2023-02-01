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Тюменцы снимут анимационный документальный фильм про писателя Владислава Крапивина

Общество, 18:09 21 февраля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Анимационный документальный фильм про Владислава Крапивина снимет тюменская команда редакции Moi-portal.ru. Проект приурочили к 85-летию со дня рождения писателя.

"Идея о создании ленты появилась еще в прошлом году. Для нашего региона картина будет иметь особую важность, потому что он родился в Тюмени, а знают его по всей России. И таких авторов не так много", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Фильм расскажет биографию Владислава Крапивина - как он стал писателем, где черпал вдохновение, как создавал отряд "Каравелла". По словам автора проекта, они будут связываться с родственниками писателя, выпускниками отряда, людьми, которые успели с ним поработать в Тюменском государственном университете, литературоведами и многими другими.

Сейчас идет работа над сценарием, поиском героев и локаций. Кроме этого команда ведет переговоры с "Кинопоиском" о размещении ленты на интернет-сервисе после премьеры и российскими кинотеатрами о показах в оффлайн-формате.

"Мы вдохновлялись документальным фильмом "Это Эдик" про Эдуарда Успенского, который снял Роман Супер. Там, конечно, использовалась кукольная анимация, у нас будет немного другая. В целом анимацию хотим добавить в ленту, потому что это поможет привлечь молодую аудиторию. Но надо понимать, что в ленте просто будут различные анимационные вставки, которые дополнят повествование героев", - добавил Дмитрий Колобов.

Премьеру планируют выпустить в день рождения писателя - 14 октября.

Виктория Макарова

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# Владислав Крапивин , писатель , съемки

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