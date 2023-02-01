"Сибирские сезоны в Тобольске" продолжит спектакль "Тэффи" с Евгенией Добровольской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературно-музыкальный спектакль "Тэффи" пройдет в Тобольском драматическом театре им П.П. Ершова 27 февраля. Сибирская премьера спектакля-концерта с участием звезды отечественного театра и кино, актрисы Евгении Добровольской — часть культурного проекта "Сибирские сезоны в Тобольске", который реализуется в рамках программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел" и трехстороннего соглашения между компанией, правительством Москвы и правительством Тюменской области.

Основу новой литературно-музыкальной программы "Тэффи" составляют камерные миниатюры для скрипки, фортепиано и баяна и избранные короткие рассказы блистательной русской писательницы и поэтессы Надежды Тэффи. Среди них "Доктор Коробка", "Изящная светопись", "Продавщица", "Раскаявшаяся судьба", "Француженка", "О нежности". Текст и музыка в спектакле сопровождаются видеокомпозицией из архивных фотографий, эпизодов кинохроники, а также репродукций городской пейзажной и портретной живописи и графики начала XX века.

Проза Тэффи в спектакле звучит в исполнении народной артистки России, актрисы МХТ им. А. П. Чехова Евгении Добровольской. В едином ансамбле с актрисой на сцену театра выходят солисты — трио российских музыкантов: заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка) и лауреаты международных конкурсов Юрий Панов (фортепиано) и Николай Сивчук (баян). В программе звучат пьесы и фрагменты музыкальных сочинений А. Аренского, Й. Брамса, Д. Шостаковича, Э. Сати, Ж. Массне, А. Дворжака, Р. Шумана, Ф. Крейслера и других композиторов.

