  • 22 февраля 202322.02.2023среда
  • USD74,8596
    EUR79,7588
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Сибирские сезоны в Тобольске" продолжит спектакль "Тэффи" с Евгенией Добровольской

Общество, 08:14 22 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературно-музыкальный спектакль "Тэффи" пройдет в Тобольском драматическом театре им П.П. Ершова 27 февраля. Сибирская премьера спектакля-концерта с участием звезды отечественного театра и кино, актрисы Евгении Добровольской — часть культурного проекта "Сибирские сезоны в Тобольске", который реализуется в рамках программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел" и трехстороннего соглашения между компанией, правительством Москвы и правительством Тюменской области.

Основу новой литературно-музыкальной программы "Тэффи" составляют камерные миниатюры для скрипки, фортепиано и баяна и избранные короткие рассказы блистательной русской писательницы и поэтессы Надежды Тэффи. Среди них "Доктор Коробка", "Изящная светопись", "Продавщица", "Раскаявшаяся судьба", "Француженка", "О нежности". Текст и музыка в спектакле сопровождаются видеокомпозицией из архивных фотографий, эпизодов кинохроники, а также репродукций городской пейзажной и портретной живописи и графики начала XX века.

Проза Тэффи в спектакле звучит в исполнении народной артистки России, актрисы МХТ им. А. П. Чехова Евгении Добровольской. В едином ансамбле с актрисой на сцену театра выходят солисты — трио российских музыкантов: заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка) и лауреаты международных конкурсов Юрий Панов (фортепиано) и Николай Сивчук (баян). В программе звучат пьесы и фрагменты музыкальных сочинений А. Аренского, Й. Брамса, Д. Шостаковича, Э. Сати, Ж. Массне, А. Дворжака, Р. Шумана, Ф. Крейслера и других композиторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# театр , Тобольск , Формула хороших дел

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:01 22.02.2023Тюменцев приглашают в сквер Депутатов на масленичные гулянья
08:50 22.02.2023В Тюмени пройдет просмотр в Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана
08:14 22.02.2023"Сибирские сезоны в Тобольске" продолжит спектакль "Тэффи" с Евгенией Добровольской
21:38 21.02.2023Александр Иванов: в послании даны указания по общественной жизни, экономике и безопасности