В Тюменской области увеличат посевы ячменя

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Полеводы Тюменской области в 2023 году увеличат посевную площадь под ячмень до 139 тыс. 500 га. Это на 3,5 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщает региональный департамент АПК.

Одно из крупных производителей ячменя в области - ООО "Опеновское" в Ишимском районе - выращивает ячмень пивоваренных сортов. Предприятие является участником мировых селекционных проектов. В 2023 году, кроме уже популярных сортов "Беатрис", "КВС Хоббс", "ЭйБиАй Вояджер" и "Гузель", хозяйственники посеют передовые сорта пивоваренного ячменя.

В Тюменской области выращивают пивоваренный ячмень, а также для производства крупы и на кормовые цели. В 2022 году с площади 136 тыс. га было собрано 363 тыс. тонн при средней урожайности 26,63 ц с га.