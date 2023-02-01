Тюменцы могут передать подарки участникам СВО ко Дню защитника Отечества через штаб "МыВместе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Передать подарки участникам специальной военной операции ко Дню защитника Отечества могут тюменцы через волонтеров регионального отделения "МыВместе".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения "МыВместе" Анастасия Баканова, горожане активно включились в акцию. Вообще сбор необходимого для бойцов СВО проводится на постоянной основе. В честь приближающегося праздника жителям региона предложили передать подарки для военнослужащих.

"Тюменцы приносят сладкие подарки, письма. Можно принести все, что хочется. Ограничений нет. Бабушки в основном приносят вязаные вещи, молодежь — сладости. Школьники передают милые письма и подарки, сделанные своими руками. Мы все отправим, понятно, что к 23 февраля не успеть, но доставим чуть позже", — поделилась Анастасия Баканова.

До 23 февраля подарки тюменцы могут принести в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) — пункт находится на первом этаже. Пункты сбора, как отмечает Анастасия Баканова, есть по всей Тюменской области. В самой региональной столице действуют четыре таких точки: главный, два филиала центра "Семья" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Есть еще и неофициальные, которые открыты в учебных заведениях. Все, что туда передают, затем привозят в главный пункт "МыВместе" на ул. Челюскинцев.

Также желающие могут записать видеопоздравления для участников спецоперации и разместить в социальных сетях.

Александра Чайкина