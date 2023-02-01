  • 22 февраля 202322.02.2023среда
  • USD74,8596
    EUR79,7588
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Культурную столицу России выберут по итогам конкурса

Общество, 13:21 22 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на конкурс "Культурная столица года". Принять участие в нем могут все административные центры субъектов России и другие города с численностью жителей не менее 250 тыс. человек, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

3 марта для представителей субъектов состоится установочный семинар, на котором будут подробно разъясняться правила оформления заявок и методика их оценки экспертами.

Прием заявок продлится до 15 мая. В итоге будет определена культурная столица страны на 2024 год.

Подробная информация на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 22.02.2023Культурную столицу России выберут по итогам конкурса
12:49 22.02.2023В Тюменской области поддерживают крупные инвестпроекты в домостроении
12:31 22.02.2023Официально: системы оповещения в Тюменской области не включались
12:27 22.02.2023Тюменцы проявляют мужество и самоотверженность на СВО