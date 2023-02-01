Культурную столицу России выберут по итогам конкурса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на конкурс "Культурная столица года". Принять участие в нем могут все административные центры субъектов России и другие города с численностью жителей не менее 250 тыс. человек, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

3 марта для представителей субъектов состоится установочный семинар, на котором будут подробно разъясняться правила оформления заявок и методика их оценки экспертами.

Прием заявок продлится до 15 мая. В итоге будет определена культурная столица страны на 2024 год.

Подробная информация на сайте.